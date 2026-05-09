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09.05.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Prima Verkaufsgelegenheit

Von Lucas Zeise
Solide, aber ‌auch nicht herausragend. So scheint die Börse das Quartalsergebnis der Commerzbank zu bewerten. Deren Aktien gaben am Freitag trotz höherer Mittelfristziele, Nettogewinn und der Ankündigung umfangreicher Rationalisierungen, sprich Vernichtung von 3.000 Stellen, um 3,3 Prozent nach. Bewertet wird das Geldhaus dieser Tage vor allem aus dem Blickwinkel einer möglichen Übernahme durch Unicredit, die Konkurrenz aus Italien. Die sorgt hierzulande für Furor –...

Artikel-Länge: 3493 Zeichen

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