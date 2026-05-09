Die von beiden Seiten für unterschiedliche Zeiträume ausgerufenen Waffenruhen im Ukraine-Krieg haben sich als Illusion erwiesen. Nachdem Moskau Kiews Proklamation für Mittwoch und Donnerstag ignoriert hatte, beschoss die Ukraine in der Nacht zum Freitag mehrere russische Industrieanlagen der Treibstoffbranche mit Drohnen. Getroffen wurde insbesondere eine Raffinerie in Jaroslawl, nördlich von Moskau. Präsident Wolodimir Selenskij bezeichnete die Attacke als »Akt der...

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