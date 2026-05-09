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09.05.2026
US-Krieg gegen Iran

Gefechte unter Waffenruhe

USA gegen Iran: Lage nach wechselseitigen Angriffen beruhigt

Von Ina Sembdner
Die Reaktion des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi am Freitag war deutlich: »Jedesmal, wenn eine diplomatische Lösung im Raum steht, entscheiden sich die USA für ein rücksichtsloses militärisches Abenteuer.« Bezug nahm der Diplomat auf die zuvor erfolgten stundenlangen Gefechte im Persischen Golf in der Nacht auf Freitag, bei denen die iranischen Streitkräfte drei US-Zerstörer bei der Ausfahrt über die Straße von Hormus unter Feuer genommen hatten. Ohne Sch...

Artikel-Länge: 2473 Zeichen

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