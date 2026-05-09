Israels mörderische Zensur

Die Freiheit der Presse geht weltweit rapide zurück, nicht zuletzt in Deutschland, das auf Platz 14 abgerutscht ist. Zum ersten Mal, seit »Reporter ohne Grenzen« den »Internationalen Index für Pressefreiheit« herausgibt, wird diese in mehr als 50 Prozent aller 180 untersuchten Staaten als sehr begrenzt oder schwierig eingeschätzt. Journalistische Arbeit wird weltweit zusehends kriminalisiert. In Palästina geht es aber nicht mehr um Pressefreiheit. Hier geht es um da...

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