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09.05.2026
Gewerkschafter für Frieden

Der DGB-Bundeskongress ist eine Chance

Von Ulrike Eifler
→ Dieser Beitrag ist eine Antwort auf das Interview »Erwarten Sie nicht zuviel von den Gewerkschaften?« mit Andreas Buderus von der Initiative »Sagt nein! Gewerkschafter:innen gegen Krieg, Militarismus und Burgfrieden!«, erschienen in der jungen Welt vom 6.5.2026. Die gesellschaftliche Entwicklung steht an einem Wendepunkt. Dieser zeigt sich in der wachsenden Kriegsgefahr ebenso wie in der Bereitschaft zum Widerspruch – auch in den Gewerkschaften: Die IG Metall Würz...

Artikel-Länge: 4365 Zeichen

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