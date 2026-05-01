09.05.2026
Vermeintlicher Anschlag
Büttner in Bredouille
Anschlag auf Antisemitismusbeauftragten wohl von Freunden verübt. Nacht im »Romantikhotel«
Von Max Grigutsch
Die Spur der heißen Luft nach einem vermeintlichen Brandanschlag auf den Gartenschuppen des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten sollte zunächst auf die Palästinabewegung deuten, führte dann aber ins engste Umfeld von Büttner selbst. Wie der Tagesspiegel Ende April herausfand, ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer, Daniel R. und Lucas S., Freunde und Geschäftspartner Büttners. Eine Aktion unter falscher Flagge liegt nahe, aber der Ex-Linke-Politiker will...
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