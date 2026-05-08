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08.05.2026
Frauenfilmfest Köln

»Nah am Geschehen, ohne übergriffig zu werden«

Flucht über das Mittelmeer: Über die Arbeit mit der Kamera auf einem Seenotrettungsschiff. Ein Gespräch mit Sophia Fenn

Von Gitta Düperthal
Sie haben beim Internationalen Frauenfilmfest, IFFF, den Preis für die beste Bildgestaltung erhalten. Für den Dokumentarfilm »Where The Waves Took Her« von Jana Stallein begleiteten Sie ein Seenotrettungsschiff auf der Mittelmeerroute. Die Geretteten befanden sich in einer Stresssituation – kaum interessiert daran, sich für ein Filmprojekt zu öffnen. Was bedeutete das für die Kameraarbeit? Die Regisseurin und ich fuhren zu zweit mit. Wir hatten uns mit dem Team der ...

Artikel-Länge: 4341 Zeichen

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