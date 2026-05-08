08.05.2026
Anschluss der DDR an die BRD
Opfer der »Wende«
Vor 30 Jahren nahm sich der Ökonom Hans Schmidt durch einen Sprung aus seiner Hochhauswohnung das Leben. Er gehört zu den vielen, die die Übernahme der DDR durch die BRD in den Tod trieb
Von Gerhard Feldbauer
Entgegen den verbreiteten Lügen, beim Anschluss der DDR an die BRD habe es keine Toten gegeben, sieht die Realität bei genauerem Hinsehen anders aus. Die Verlierer der Geschichte wurden nicht, wie der damalige Justizminister der BRD, Klaus Kinkel (FDP) erklärte, in Lager gesperrt, sondern ins soziale Abseits gedrängt. Das bedeutete, dass Unzählige mit Berufsverbot belegt, ihre Menschenwürde mit Füßen getreten, gegen sie eine Lügen- und Hetzkampagne geführt und Hunde...
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