Entgegen den verbreiteten Lügen, beim Anschluss der DDR an die BRD habe es keine Toten gegeben, sieht die Realität bei genauerem Hinsehen anders aus. Die Verlierer der Geschichte wurden nicht, wie der damalige Justizminister der BRD, Klaus Kinkel (FDP) erklärte, in Lager gesperrt, sondern ins soziale Abseits gedrängt. Das bedeutete, dass Unzählige mit Berufsverbot belegt, ihre Menschenwürde mit Füßen getreten, gegen sie eine Lügen- und Hetzkampagne geführt und Hunde...

Anschluss der DDR an die BRD

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