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08.05.2026
Stand der Dinge

Souverän ist, wer die Lage bestimmt

Geraune

Von Stefan Heidenreich
Bereicherung ist oberstes Staatsziel jeder Oligarchie. Daran wird sich auch in einer künftigen KI-betriebenen Staatsform wenig ändern. Die Umrisse von dem, was kommt, zeigen sich deutlich, nicht zuletzt in der Gestaltung und den Gestalten der Medienwelt. Man nehme etwa die sogenannten Nachrichten. Neuerdings dienen sie in erster Linie dazu, spekulative Investments anzutreiben. Über soziale Medien hinausposaunte Botschaften finden ihr Echo an längst mehrheitlich von ...

Artikel-Länge: 3877 Zeichen

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