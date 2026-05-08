08.05.2026
Literatur
Zurück oder voran
Ken Mertens »Kleiner als drei« als dialektischer Brief-, Bildungs-, Kuba- und Gegenwartsroman
Von Stefan Gärtner
Sicher kann man den neuen Roman von Ken Merten auch ohne den neuen Roman von Lukas Rietzschel verstehen, aber es lohnt, hier ein bisschen auszuholen. Beide sind in ihren Dreißigern, beide in Ostdeutschland geboren, bei beiden ist der Osten Thema; der Unterschied findet sich in Rietzschels »Sanditz«, laut Eva Menasse im »Literarischen Quartett« mal wieder »der große DDR-Roman«, auf der Impressumsseite: »Die Arbeit an diesem Roman wurde durch die Kulturstiftung des Fr...
Artikel-Länge: 7402 Zeichen