Zum Inhalt der Seite
08.05.2026
Abkommen mit Usbekistan

Österreich schiebt verstärkt Afghanen ab

Testballon für EU-Staaten: Abkommen mit Usbekistan im Tausch gegen Arbeitskräfte

Von Dieter Reinisch
Erklärtes Ziel des österreichischen Innenministers Gerhard Karner ist es, mehr Menschen als bisher abschieben zu können. Regelmäßig betont er diese Absicht. Hierzu wurde nun ein Abkommen mit Usbekistan unterzeichnet, Ziel ist die Abschiebung von Afghanen. Denn der Pakt soll dazu dienen, den Transport abgeschobener Personen über die ehemalige Sowjetrepublik in deren Heimatland zu ermöglichen. »Ende März 2026 haben wir die Umsetzung des Asylpakts und damit die größte ...

Artikel-Länge: 4402 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe