08.05.2026
Abkommen mit Usbekistan
Österreich schiebt verstärkt Afghanen ab
Testballon für EU-Staaten: Abkommen mit Usbekistan im Tausch gegen Arbeitskräfte
Von Dieter Reinisch
Erklärtes Ziel des österreichischen Innenministers Gerhard Karner ist es, mehr Menschen als bisher abschieben zu können. Regelmäßig betont er diese Absicht. Hierzu wurde nun ein Abkommen mit Usbekistan unterzeichnet, Ziel ist die Abschiebung von Afghanen. Denn der Pakt soll dazu dienen, den Transport abgeschobener Personen über die ehemalige Sowjetrepublik in deren Heimatland zu ermöglichen. »Ende März 2026 haben wir die Umsetzung des Asylpakts und damit die größte ...
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