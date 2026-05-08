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08.05.2026
Krieg gegen Iran

Immense Aufrüstung in Nahost

USA und Israel nutzen Gunst der Stunde: Deals mit den Golfstaaten und Milliarden für Kampfjets, Raketen und Munition

Von Lars Lange
Wenige Wochen nach Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und Iran zeichnet sich in der Region ein beispielloses Aufrüstungsprogramm ab. Israel genehmigte am Sonntag einen Zehnjahresplan über 101 Milliarden Euro – für neue Kampfjetverbände und Abfangraketen; die USA bewilligten allein im März und Mai 2026 Rüstungsverkäufe an Golfstaaten im Wert von über 25 Milliarden US-Dollar. Die Rüstungsspirale dreht sich also weiter – und militärisch ist bemerkenswert: Ein Krieg...

Artikel-Länge: 4827 Zeichen

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