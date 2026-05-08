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08.05.2026
Neokolonialismus

Korsika beharrt auf Autonomie

Vor 50 Jahren: Nationale Befreiungsfront setzte anfangs linke Zeichen, konnte Linie aber nicht einhalten

Von Bernard Schmid, Paris
Vor einem halben Jahrhundert, am 5. Mai 1976, gründete sich auf der Mittelmeerinsel Korsika der FLNC (Front de libération nationale de la Corse), die »Nationale Befreiungsfront Korsikas«, als bewaffnete Organisation. Vorausgegangen war die Besetzung eines Weinkellers in Aléria, der einem sogenannten Pied Noir – einem aus Algerien ausgesiedelten Kolonialfranzosen – gehörte, dem Weinpanscherei vorgeworfen wurde. Dieser Bevölkerungsgruppe, also den früheren französisch...

Artikel-Länge: 3952 Zeichen

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