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08.05.2026
Gesundheitsreform

»Rund-um-die-Uhr-Betreuung entfällt«

AOK wirbt zwecks Kostensenkung für mehr Ambulanz. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft protestiert

Von Gudrun Giese
Sparvorschläge im Bereich Gesundheit und Soziales haben mittlerweile Hochkonjunktur. Nun beteiligt sich auch der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) mit seinem »Krankenhausreport« daran. Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) legte am Mittwoch den Bericht vor, der auf die massive Ausweitung einer ambulanten Patientenversorgung setzt. »Ambulantisierungspotential« lautet das Stichwort. Es impliziert, viele Operationen und internistische Behand...

Artikel-Länge: 4526 Zeichen

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