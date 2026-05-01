Sparvorschläge im Bereich Gesundheit und Soziales haben mittlerweile Hochkonjunktur. Nun beteiligt sich auch der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) mit seinem »Krankenhausreport« daran. Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) legte am Mittwoch den Bericht vor, der auf die massive Ausweitung einer ambulanten Patientenversorgung setzt. »Ambulantisierungspotential« lautet das Stichwort. Es impliziert, viele Operationen und internistische Behand...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.