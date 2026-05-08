Die EU-Polizeibehörde Europol soll über Jahre ein umfangreiches Schatten-IT-System aufgebaut haben. Das Medienunternehmen Correctiv veröffentlichte am Dienstag einen Bericht, demzufolge dieses geheimgehaltene System als parallele Plattform zu Europols regulären Datenbanken ohne grundlegende Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen fungiert habe und für groß angelegte Kriminalanalysen genutzt worden sei. Hochsensible Daten seien gespeichert und analysiert worden, zum...

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