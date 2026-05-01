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07.05.2026
Kino

Die Welt ist klein

»Der Teufel trägt Prada 2«

Von Peer Schmitt
Zwanzig Jahre danach. In der Mode wie bei den Musketieren. 20 Jahre nach ihrem Entschluss, der bösen Modewelt den Rücken zu kehren, um eine ernsthafte Journalistin zu werden, lässt Andrea »Andy« Sachs (Anne Hathaway) sich abermals dazu herab, die heiligen Büroräume der Zeitschrift Runway mit ihrem Ethos politischer Ernsthaftigkeit zu beehren. »Der Teufel trägt Prada« bekommt so seine Fortsetzung. (Auch der Regisseur, der »Sex and the City«-Routinier David Frankel, i...

Artikel-Länge: 4819 Zeichen

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