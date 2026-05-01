07.05.2026
Kulturpolitik
Weimers Sorgen
Ein Kulturstaatsminister fährt zum ESC
Von Peter Merg
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer schraubt weiter an seinen Sympathiewerten. Er reise zur Unterstützung Israels zum Eurovision Song Contest (ESC) nach Wien, erklärte er der Augsburger Allgemeinen (Mittwochausgabe). Nebenher drückt er der deutschen Kandidatin Sarah Engels die Daumen. Wegen der Teilnahme eines israelischen Vertreters treten diesmal keine aus den Niederlanden, Spanien, Irland, Slowenien und Island an. Sendeanstalten aus 35 Ländern schicken Beiträge z...
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