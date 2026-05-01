07.05.2026
Theorie
Zwischen Humanität und Barbarei
Thomas Metschers kritische Studien »Imperialismus und Kultur« über moderne Kunst
Von Jürgen Block
Für Eric Hobsbawm ist es eine der geheimnisvollsten Fragen der Geschichte, weshalb Modeschöpfer, die ja nicht gerade analytische Köpfe sind, in der Lage waren, in ihren Formen und Gestalten den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vorauszuahnen. Thomas Metscher gibt in seinem jüngsten Buch »Imperialismus und Kultur« eine neue Antwort darauf. »Strukturelle Transformation« lautet der erste Begriff, mit dem die Herausbildung der Kunst aus der Gesellschaftsgeschichte erklärt ...
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