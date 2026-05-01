Für Eric Hobsbawm ist es eine der geheimnisvollsten Fragen der Geschichte, weshalb Modeschöpfer, die ja nicht gerade analytische Köpfe sind, in der Lage waren, in ihren Formen und Gestalten den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vorauszuahnen. Thomas Metscher gibt in seinem jüngsten Buch »Imperialismus und Kultur« eine neue Antwort darauf. »Strukturelle Transformation« lautet der erste Begriff, mit dem die Herausbildung der Kunst aus der Gesellschaftsgeschichte erklärt ...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.