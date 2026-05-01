Seine Anklage galt Premierminister Naredna Modi und seiner hindunationalistischen Bharatiya Janata Party: Von »einem der größten Skandale und schwerwiegendsten Verbrechen am natürlichen und indigenen Erbe des Landes« sprach der Oppositionsführer im Unterhaus des indischen Parlaments, Rahul Gandhi von der Kongresspartei (INC), als er am 28. April Groß Nikobar besuchte. Die zum Unionsterritorium Andamanen und Nikobaren gehörende Insel gilt als eines der letzten intakt...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.