07.05.2026
Indien
Gefährdetes grünes Paradies
Infrastrukturprojekt der Regierung Indiens bedroht Umwelt und Indigene auf abgelegener Insel
Von Thomas Berger
Seine Anklage galt Premierminister Naredna Modi und seiner hindunationalistischen Bharatiya Janata Party: Von »einem der größten Skandale und schwerwiegendsten Verbrechen am natürlichen und indigenen Erbe des Landes« sprach der Oppositionsführer im Unterhaus des indischen Parlaments, Rahul Gandhi von der Kongresspartei (INC), als er am 28. April Groß Nikobar besuchte. Die zum Unionsterritorium Andamanen und Nikobaren gehörende Insel gilt als eines der letzten intakt...
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