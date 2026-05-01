07.05.2026
Krieg gegen Iran
Vom Roten Meer bis zur Sahelzone
Nicht das Opfer: Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich von einer Golfdiktatur zur regionalen Interventionsmacht entwickelt
Von Lars Lange
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) beschuldigen Iran zum zweiten Mal binnen 24 Stunden, die Golfmonarchie mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben – und Bundeskanzler Friedrich Merz eilt auf X zur Stelle: »Our solidarity is with the people of the United Arab Emirates.« Gemeint ist wohl die Solidarität der Bundesrepublik. Die Frage ist allerdings, mit wem der Kanzler da zwangssolidarisiert. Erst am Montag ereilte Abu Dhabi ein erneuter Vorwurf der De-facto-...
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