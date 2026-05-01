Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) beschuldigen Iran zum zweiten Mal binnen 24 Stunden, die Golfmonarchie mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben – und Bundeskanzler Friedrich Merz eilt auf X zur Stelle: »Our solidarity is with the people of the United Arab Emirates.« Gemeint ist wohl die Solidarität der Bundesrepublik. Die Frage ist allerdings, mit wem der Kanzler da zwangssolidarisiert. Erst am Montag ereilte Abu Dhabi ein erneuter Vorwurf der De-facto-...

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