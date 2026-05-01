Zum Inhalt der Seite
07.05.2026
Krieg gegen Iran

Vom Roten Meer bis zur Sahelzone

Nicht das Opfer: Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich von einer Golfdiktatur zur regionalen Interventionsmacht entwickelt

Von Lars Lange
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) beschuldigen Iran zum zweiten Mal binnen 24 Stunden, die Golfmonarchie mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben – und Bundeskanzler Friedrich Merz eilt auf X zur Stelle: »Our solidarity is with the people of the United Arab Emirates.« Gemeint ist wohl die Solidarität der Bundesrepublik. Die Frage ist allerdings, mit wem der Kanzler da zwangssolidarisiert. Erst am Montag ereilte Abu Dhabi ein erneuter Vorwurf der De-facto-...

Artikel-Länge: 4346 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe