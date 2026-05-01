Es ist das erste Urteil in der Geschichte Spaniens, bei dem es um die Verflechtung von Politik und Medien bei Angriffen auf politische Gegner geht. Am Dienstag wurde der ehemalige Polizeikommissar José Manuel Villarejo vom Nationalen Gerichtshof in Madrid zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Villarejo im November 2015 auf dem Handy gespeicherte Informationen der Assistentin von Pablo Iglesias, damals EU-Abgeordneter und Che...

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