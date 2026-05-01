07.05.2026
Westsahara-Konflikt
Alarm in Smara
Polisario-Front beschießt marokkanische Truppen
Von Jörg Tiedjen
Die Westsahara-Befreiungsfront Polisario hat die marokkanische Besatzungsmacht anscheinend kalt erwischt. Am Dienstag nachmittag wurde die Stadt Smara in der besetzten Westsahara laut Medienberichten von drei Raketen getroffen. Die Luftabwehr habe versagt. Es war von »schweren Explosionen in der Nähe militärischer Anlagen« die Rede. Ein Kommuniqué der Polisario-Militärführung sprach von einem »konzentrierten Bombardement feindlicher Stützpunkte«. Die marokkanische I...
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