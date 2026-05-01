Der Streik am Hafengeburtstag bleibt aus. Zum größten Hafenfest der Welt in Hamburg fahren die Busse am kommenden Wochenende ordnungsgemäß nach Fahrplan. Die Gewerkschaft Verdi hat den angedrohten Ausstand im Nahverkehr nach einer Einigung mit den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) abgeblasen. Die Busfahrer hatten ein Ultimatum bis vergangenen Sonntag gestellt, am Mittwoch wurde dann ein neuer Manteltarifvertrag ausgehandelt – in der mittlerweile neunten Verha...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.