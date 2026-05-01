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07.05.2026
Tarifrunde im Nahverkehr

Weniger ackern, mehr bekommen

Manteltarifvertrag bei Verkehrsbetrieben: Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich auch in der Region Hamburg erstreikt

Von Michael König
Der Streik am Hafengeburtstag bleibt aus. Zum größten Hafenfest der Welt in Hamburg fahren die Busse am kommenden Wochenende ordnungsgemäß nach Fahrplan. Die Gewerkschaft Verdi hat den angedrohten Ausstand im Nahverkehr nach einer Einigung mit den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) abgeblasen. Die Busfahrer hatten ein Ultimatum bis vergangenen Sonntag gestellt, am Mittwoch wurde dann ein neuer Manteltarifvertrag ausgehandelt – in der mittlerweile neunten Verha...

Artikel-Länge: 3958 Zeichen

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