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07.05.2026
Regierungsbildung

Aus Verantwortung für die Profite

Baden-Württemberg: Grüne und CDU präsentieren Koalitionsvereinbarung

Von Kristian Stemmler
In seinen 15 Jahren als Ministerpräsident Baden-Württembergs hat Winfried Kretschmann bewiesen, dass ein Grüner genauso reaktionär und wirtschaftsfreundlich Politik machen kann wie die Unionskollegen. Sein designierter Nachfolger Cem Özdemir dürfte ihm da in nichts nachstehen. Der Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen und CDU, den Özdemir am Mittwoch gemeinsam mit Manuel Hagel (CDU), seinem künftigen Stellvertreter, in Stuttgart präsentierte, trägt eindeu...

Artikel-Länge: 4476 Zeichen

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