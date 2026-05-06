Bügeleisen verkaufen auf der Straße

Einen wunderschönen guten Morgen! Aus den Jukeboxen Argentiniens erklingt künftig andere Musik. Die Achtelfinals der Meisterschaft des dreimaligen Weltmeisters wurden ausgekickt. Dass da dann, im Gegensatz zu europäischen Turnieren, alles möglich ist, wissen wir. Zum dritten Mal hintereinander wird die Meisterschaft im Playoffmodus entschieden. Spannender geht’s nicht. 2025 qualifizierte sich Club Atlético ­Platense – »Los Calamares« – als Sechster in seiner Gruppe ...

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