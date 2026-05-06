Mit den roten Tüchern der Nationalen Vereinigung der Partisanen Italiens um den Hals nahmen Nicola F. und seine Frau Rossana G. an der diesjährigen Demonstration zum Nationalfeiertag teil. Der 25. April steht für die Befreiung Italiens vom Hitlerfaschismus im Jahre 1945. Plötzlich näherte sich dem Paar ein Mann in Militärjacke auf einem Motorroller. Er schoss mit einer Luftdruckpistole. Der 65jährige wurde am Hals, die 62jährige an der Schulter verletzt. Für die Tat...

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