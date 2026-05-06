Von klein auf arm Schäuble sei Dank: Spanien ist das europäische Land mit den meisten armen Kindern und Jugendlichen. Etwa ein Drittel der spanischen Jugend lebt in Armut. BRD 2026. → Re: Kinderarmut in Spanien. Arte, 19.40 Uhr Vogelfreie doppelt Freie Nach unten treten ist schon rein physisch leichter als nach oben – von wo aus forciert wird, die schwarzen Schafe unter jenen zu suchen, die sich Merz und Co. zufolge nicht ausgiebig genug ausbeuten lassen. Das thürin...

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