Zum Inhalt der Seite
06.05.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Von klein auf arm Schäuble sei Dank: Spanien ist das europäische Land mit den meisten armen Kindern und Jugendlichen. Etwa ein Drittel der spanischen Jugend lebt in Armut. BRD 2026. → Re: Kinderarmut in Spanien. Arte, 19.40 Uhr Vogelfreie doppelt Freie Nach unten treten ist schon rein physisch leichter als nach oben – von wo aus forciert wird, die schwarzen Schafe unter jenen zu suchen, die sich Merz und Co. zufolge nicht ausgiebig genug ausbeuten lassen. Das thürin...

Artikel-Länge: 2497 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe