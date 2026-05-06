Es war beim Sprachsalz-Festival 2016 in Pforzheim. Die Lesungen hatten ein Ende gefunden, da begaben sich die eher jungen Wortwerkerinnen und -werker lange vor Mitternacht in ihre Hotelbetten. Nur einer war noch lange nicht müde: Gerhard Rühm, damals schon weit über 80 Jahre alt, winkte mit Getränkebons und lud in die Bar ein. Das Angebot konnte natürlich nicht ausgeschlagen werden, das wäre unhöflich gewesen. Munter geredet und getrunken wurde bis drei in der Früh....

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.