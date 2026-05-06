Zum Inhalt der Seite
06.05.2026
Programmhinweis

Noch wach

Deutschlandfunk Kultur sendet fünf »Begegnungen mit dem Dichterkomponisten Gerhard Rühm« von Florian Neuner und Carolin Naujocks

Von Jürgen Schneider
Es war beim Sprachsalz-Festival 2016 in Pforzheim. Die Lesungen hatten ein Ende gefunden, da begaben sich die eher jungen Wortwerkerinnen und -werker lange vor Mitternacht in ihre Hotelbetten. Nur einer war noch lange nicht müde: Gerhard Rühm, damals schon weit über 80 Jahre alt, winkte mit Getränkebons und lud in die Bar ein. Das Angebot konnte natürlich nicht ausgeschlagen werden, das wäre unhöflich gewesen. Munter geredet und getrunken wurde bis drei in der Früh....

Artikel-Länge: 2836 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe