06.05.2026
Programmhinweis
Noch wach
Deutschlandfunk Kultur sendet fünf »Begegnungen mit dem Dichterkomponisten Gerhard Rühm« von Florian Neuner und Carolin Naujocks
Von Jürgen Schneider
Es war beim Sprachsalz-Festival 2016 in Pforzheim. Die Lesungen hatten ein Ende gefunden, da begaben sich die eher jungen Wortwerkerinnen und -werker lange vor Mitternacht in ihre Hotelbetten. Nur einer war noch lange nicht müde: Gerhard Rühm, damals schon weit über 80 Jahre alt, winkte mit Getränkebons und lud in die Bar ein. Das Angebot konnte natürlich nicht ausgeschlagen werden, das wäre unhöflich gewesen. Munter geredet und getrunken wurde bis drei in der Früh....
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