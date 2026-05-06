Zum Inhalt der Seite
06.05.2026
Jubel der Woche

Hof, Möckel, Börne

Von Jegor Jublimov
Diese monumentalen Lichtshows bei den Konzerten der Band Rammstein … geschaffen hat sie Gert Hof, einer der größten Lichtkünstler der späten 90er und 2000er Jahre, mit Lichtereignissen über der Akropolis, in Beijing, auf dem Roten Platz in Moskau, an der Berliner Siegessäule, aber auch bei der Wiedereröffnung des Dresdner Hauptbahnhofs. So unterschiedliche Künstler wie Mikis Theodorakis, Reinhold Messner und Leni Riefenstahl drückten ihm ihre Bewunderung aus, und Go...

Artikel-Länge: 3071 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe