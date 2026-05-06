06.05.2026
Hof, Möckel, Börne
Von Jegor Jublimov
Diese monumentalen Lichtshows bei den Konzerten der Band Rammstein … geschaffen hat sie Gert Hof, einer der größten Lichtkünstler der späten 90er und 2000er Jahre, mit Lichtereignissen über der Akropolis, in Beijing, auf dem Roten Platz in Moskau, an der Berliner Siegessäule, aber auch bei der Wiedereröffnung des Dresdner Hauptbahnhofs. So unterschiedliche Künstler wie Mikis Theodorakis, Reinhold Messner und Leni Riefenstahl drückten ihm ihre Bewunderung aus, und Go...
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