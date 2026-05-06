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06.05.2026
Wirtschaftlicher Niedergang

Pleitewelle in Westeuropa

Analyse: Unternehmensinsolvenzen auf Höchststand. Krise strukturell, nicht nur konjunkturell

Von Oliver Rast
Die Neonröhren im Eingangsbereich flackern ein letztes Mal. Ein dumpfer Schlag, dann fällt das Rolltor ins Schloss – ein Betrieb weniger, ein Kapitel beendet. Solche Szenen spielen sich derzeit in Westeuropa ab – und sie sind längst kein Randphänomen mehr. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat 2025 den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten erreicht, teilte die Creditreform Wirtschaftsforschung am Dienstag mit. Insgesamt waren laut der Analyse 197.610 Firm...

Artikel-Länge: 4259 Zeichen

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