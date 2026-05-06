Seit Ende vergangener Woche veröffentlicht das spanische Onlinemagazin Canal Red seine erste große exklusive Recherche. Es geht um das sogenannte Honduras-Gate und darum, wie die USA und Israel gemeinsam ihre Einflusssphäre in Lateinamerika ausweiten. Im Zentrum einer verdeckten Desinformationskampagne, die darauf abzielen soll, Wahlen in mehreren lateinamerikanischen Ländern zu beeinflussen, steht offenbar der ursprünglich in den USA wegen Drogenhandels verurteilte...

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