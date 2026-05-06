06.05.2026
Straße von Hormus
Vorerst Ruhe im Persischen Golf
Straße von Hormus: Nach militärischen Scharmützeln hat sich Lage vorerst beruhigt
Von Ina Sembdner
Die am Montag vollspurig als »Projekt Freiheit« gestartete US-Militäroperation in der Straße von Hormus ist allem Anschein nach nicht so recht in die Spur gekommen. Eine Zunahme des Handelsschiffsverkehrs – erklärtes Ziel von US-Präsident Donald Trump – war bis Dienstag nachmittag nicht zu verzeichnen, sehr wohl aber eine verschärfte militärische Anspannung auf beiden Seiten. Das iranische Oberkommando hatte unmittelbar nach der Ankündigung Trumps erklärt: »Wir warn...
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