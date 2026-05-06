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06.05.2026
Gaza-Flottille

Gefoltert wegen Solidarität

Hilfsflotille für Gaza: Haft entführter Aktivisten in Israel verlängert. Berichte über psychische und körperliche Misshandlungen

Von Jakob Reimann
Er werde entweder »getötet« oder »100 Jahre im Gefängnis verbringen«. Mit diesen Drohungen versuchten die israelischen Vernehmer den brasilianischen Aktivisten Thiago Ávila einzuschüchtern, der ebenso wie Saif Abukeshek, ein spanischer und schwedischer Staatsbürger palästinensischer Herkunft, seit Tagen »in völliger Isolation in der Haftanstalt Shikma« in Ashkelon in Südisrael inhaftiert ist. Dies berichteten zwei Anwältinnen der palästinensisch-israelischen Mensche...

Artikel-Länge: 4597 Zeichen

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