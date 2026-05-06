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06.05.2026
Offerte von Unicredit

Bankster für Massenentlassungen

Unicredit will Commerzbank schlucken. Mit Milliardendeal droht Streichung von 7.000 Stellen

Von Gudrun Giese
Die italienische Großbank Unicredit und ihr Chef Andrea Orcel lassen nicht locker: Am Dienstag legte das Geldhaus sein offizielles Angebot zur Übernahme weiterer Anteile an der Commerzbank vor. Ziel ist es, dort die Entscheidungsmacht zu erlangen. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag hatten die Aktionäre der Unicredit die erforderliche Kapitalerhöhung von bis zu 6,7 Milliarden Euro bereits abgenickt. Das dürfte ihnen um so leichter gefallen sein, a...

Artikel-Länge: 4018 Zeichen

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