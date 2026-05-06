Die italienische Großbank Unicredit und ihr Chef Andrea Orcel lassen nicht locker: Am Dienstag legte das Geldhaus sein offizielles Angebot zur Übernahme weiterer Anteile an der Commerzbank vor. Ziel ist es, dort die Entscheidungsmacht zu erlangen. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag hatten die Aktionäre der Unicredit die erforderliche Kapitalerhöhung von bis zu 6,7 Milliarden Euro bereits abgenickt. Das dürfte ihnen um so leichter gefallen sein, a...

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