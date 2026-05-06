06.05.2026
Siedlergewalt im Westjordanland
Eskalation ohne Öffentlichkeit
Eine palästinensische Menschenrechtsanwältin berichtet in Berlin über vermehrte Gewalt in der Westbank
Von Carmela Negrete
Während sich die internationale Aufmerksamkeit seit den Angriffen Israels und der USA zunehmend auf den Iran richtet, geraten die Entwicklungen in den besetzten palästinensischen Gebieten immer weiter aus dem Blickfeld«, hieß es in der Einladung zu einer Veranstaltung des Berliner European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). In deren Räumen in Kreuzberg berichtete am Montag die palästinensische Menschenrechtsanwältin Dalia Qumsieh aus erster Hand übe...
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