Während sich die internationale Aufmerksamkeit seit den Angriffen Israels und der USA zunehmend auf den Iran richtet, geraten die Entwicklungen in den besetzten palästinensischen Gebieten immer weiter aus dem Blickfeld«, hieß es in der Einladung zu einer Veranstaltung des Berliner European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). In deren Räumen in Kreuzberg berichtete am Montag die palästinensische Menschenrechtsanwältin Dalia Qumsieh aus erster Hand übe...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.