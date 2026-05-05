Hoch gestiegen, tief gefallen

Das wilde Aufstiegsrennen in der dritten Liga ist immer für Überraschungen gut. So begann auch der dritte Spieltag vor ultimo recht unerwartet. Rot-Weiss Essen, der einzig verbliebene Aufstiegsaspirant an diesem Sonnabend mit reeller Chance, verlor das sicher geglaubte Match gegen die zweite Wahl des VfB Stuttgart mit fünf Toren Unterschied (1:6). Anders gesagt: Die Schwaben machten fußgerollte Maultaschen aus RWE, nichts für Vegetarier. Eleganter Küchenchef war ein...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.