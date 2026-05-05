05.05.2026
Hoch gestiegen, tief gefallen
Von Gabriele Damtew
Das wilde Aufstiegsrennen in der dritten Liga ist immer für Überraschungen gut. So begann auch der dritte Spieltag vor ultimo recht unerwartet. Rot-Weiss Essen, der einzig verbliebene Aufstiegsaspirant an diesem Sonnabend mit reeller Chance, verlor das sicher geglaubte Match gegen die zweite Wahl des VfB Stuttgart mit fünf Toren Unterschied (1:6). Anders gesagt: Die Schwaben machten fußgerollte Maultaschen aus RWE, nichts für Vegetarier. Eleganter Küchenchef war ein...
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