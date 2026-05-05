05.05.2026
KI und Medizin
Halbmenschen in Weiß
KI-Modul zeigt hervorragende Ergebnisse bei medizinischer Diagnostik
Von Felix Bartels
Das Neue macht Angst, das Neue weckt Hoffnungen. Technische Revolutionen rufen stets beides hervor: Evangelisten und Apokalyptiker. Jahrhunderte noch nach Einführung der Schrift beklagte Platon, dass Aufschreiben die Arbeit am Gedanken zu schnell ad acta lege. Die Aoiden, jene formelhaft improvisierenden Sänger des mündlichen Zeitalters, dürften die Schrift ebenfalls für das Ende ihrer Kunst gehalten haben. Wir können das nur vermuten, denn sie haben es nicht aufges...
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