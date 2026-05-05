Schöner Schnabel Hübsch anzusehen ist die Geranie, weswegen sie seit Jahrhunderten als Zierpflanze die Gärten ziert. Auch heute wird das Ruprechtskraut, trotz dessen es auch Stinkender Storchschnabel genannt wird, für entzündungshemmenden Tee gebrüht. BRD 2008. → Vom Ahorn bis zur Zwiebel. Pflanzen in unserer Umgebung: Der Storchschnabel. ARD Alpha, 14.25 Uhr Die Sorgen und die Macht Am finanziellen und nicht zuletzt emotionalen Tropf der Großeltern hängend, sagt Ro...

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