05.05.2026
Kino
Abfall für alle
Reinigungspersonal der Plattformökonomie: Uta Briesewitz’ Spielfilmdebüt »American Sweatshop«
Von Norman Philippen
Im Internet hat sich schon lange eine unsichtbare Arbeitsteilung etabliert: Die einen produzieren Inhalte, Aufmerksamkeit und digitalen Dreck aller Art, die anderen (»Content Cleaner« bzw. »Moderatoren«) müssen den Abfall für alle prüfen, filtern, markieren, löschen oder wenigstens in seiner Reichweite begrenzen, um die sozialmediale Plattformökonomie (dys)funktional zu erhalten. So entstand ein Ausbeutungssystem, in dem Arbeiter aus dem globalen Süden einmal mehr d...
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