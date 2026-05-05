Der Sozialwissenschaftler Hartmut Rosa legt in seiner »Soziologie der Weltbeziehung« mit dem Titel »Resonanz« (2016) nahe, »dass die Moderne ihre Aufmerksamkeit auf das Einverleiben, Kontrollieren und Verarbeiten von Welt richtet, nicht jedoch auf das Sichöffnen, Loslassen und Zurückgeben«. Zu den Olympischen Spielen 2020 (wegen Covid 2021 ausgetragen) gönnte sich Tokio eine Reihe ästhetisch ansprechender öffentlicher Toiletten. Dann fragte man den Filmregisseur Wim...

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