Zum Inhalt der Seite
05.05.2026
Atomenergie in Belgien

Marode Meiler in Staatsbesitz

Atomenergie in Belgien: Ausstiegspläne gestrichen, Premier verkündet »nukleare Ambition«

Von Gerrit Hoekman
Premierminister Bart De Wever hat am vergangenen Donnerstag auf der Plattform X überraschend angekündigt, dass die Schrottreaktoren der belgischen Atomwirtschaft in Staatsbesitz übergehen sollen. Die Regierung will die vorhandenen Meiler so lange wie möglich am Netz lassen. Die Verhandlungen über den Preis und die Modalitäten mit dem bisherigen französischen Betreiber, dem Staatsbetrieb Engie Electrabel, der die Reaktoren aufgeben will, würden in Kürze beginnen, tei...

Artikel-Länge: 4710 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe