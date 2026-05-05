05.05.2026
Atomenergie in Belgien
Marode Meiler in Staatsbesitz
Atomenergie in Belgien: Ausstiegspläne gestrichen, Premier verkündet »nukleare Ambition«
Von Gerrit Hoekman
Premierminister Bart De Wever hat am vergangenen Donnerstag auf der Plattform X überraschend angekündigt, dass die Schrottreaktoren der belgischen Atomwirtschaft in Staatsbesitz übergehen sollen. Die Regierung will die vorhandenen Meiler so lange wie möglich am Netz lassen. Die Verhandlungen über den Preis und die Modalitäten mit dem bisherigen französischen Betreiber, dem Staatsbetrieb Engie Electrabel, der die Reaktoren aufgeben will, würden in Kürze beginnen, tei...
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