Eine neue Person soll Irak regieren. Die Wahl fiel auf den Geschäftsmann Ali Al-Saidi. Tatsächlich war der 40jährige nicht der bevorzugte Kandidat. Zuvor war seit Januar die Rückkehr des ehemaligen Premierministers Nuri Al-Maliki geplant. Er hatte von 2008 bis 2014 in einer instabilen Zeit das Amt des Regierungschefs bekleidet. Das Land war damals dabei, sich nach dem Sturz von Saddam Hussein und unter der US-Besatzung neu zu orientieren. Ab 2014 brachte dann die Ds...

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