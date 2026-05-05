05.05.2026
Karibik
Kein Wechsel in Antigua und Barbuda
Premierminister Browne behält Amt. Kritik an Eid auf britischen König
Von Volker Hermsdorf
Mit einem Erdrutschsieg hat sich Premierminister Gaston Browne eine vierte Amtszeit in Antigua und Barbuda gesichert – und muss sich sogleich Kritik gefallen lassen. Das Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahl vom Donnerstag ist allerdings eindeutig: Brownes rechtssozialdemokratische Antigua and Barbuda Labour Party erhielt rund 60 Prozent und 15 von 17 Parlamentssitzen. Die ebenfalls sozialdemokratische United Progressive Party wurde auf einen Sitz marginalisiert,...
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