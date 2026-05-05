Neuseelands Premierminister Christopher Luxon sieht sich in der Hauptrolle einer »medialen Seifenoper«. Das beanstandete er vor zwei Wochen vor laufender Kamera, nachdem er innerhalb seiner konservativen National Party (NP) ein Misstrauensvotum überstanden hatte. Das genaue Ergebnis der Abstimmung, die Luxon selbst angesetzt hatte, wurde nicht bekannt – der Premier wollte »keine weiteren Fragen mehr beantworten«. Doch so beendet man keine Show. Sogar einer der beide...

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