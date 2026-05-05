05.05.2026
Beschluss vor Sommerpause
Kleines BAföG-Brötchen gebacken
Koalitionsstreit um Reform vorerst geschlichtet: Reduzierte Mehrausgaben und zeitliche Streckung
Von Ralf Wurzbacher
Erleichterung – ja, Begeisterung – nein. Die nach langem Gezerre erzielte Einigung von Union und SPD auf eine zeitnahe Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) mit ersten Maßnahmen zum kommenden Wintersemester hat eher nüchterne Reaktionen hervorgerufen. Schon jetzt sei ersichtlich, »dass die vorgesehenen Anpassungen nicht ausreichen werden, um den gestiegenen Mieten und Lebenshaltungskosten von Studierenden wirksam zu begegnen«, kommentierte der...
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